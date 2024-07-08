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        Trabzon'da Turizm Zabıta Ofisi'ne bir ayda 662 yerli ve yabancı turist başvurdu

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayata geçirilen Turizm Zabıta Ofisi'nin bir ayda 662 turistin şikayetini değerlendirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 19:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 19:44
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        Trabzon'da Turizm Zabıta Ofisi'ne bir ayda 662 yerli ve yabancı turist başvurdu
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hayata geçirilen Turizm Zabıta Ofisi'nin bir ayda 662 turistin şikayetini değerlendirdiğini bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin temmuz ayı ilk toplantısı, Başkan Genç başkanlığında gerçekleştirildi.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Genç, şehirde turizme katkı sağlamak amacıyla hizmete alınan Turizm Zabıta Ofisi hakkında bilgi verdi.

        Yaklaşık bir ay önce faaliyete geçen ofisin bu sürede 662 turiste hizmet verdiğini belirten Genç, bu turistlerin 165'inin yerli, 497'sinin ise yabancı olduğunu ifade etti.

        Genç, sadece Orta Doğu'dan değil, Avrupa ve ABD'den gelen misafirlerin de ofisten destek aldığına işaret ederek, turistlerden gelen şikayetler arasında döviz bürolarının yerleri, nöbetçi eczaneler, gezilecek ve konaklanacak yerler, yeme-içme mekanları ve bazı yerlerdeki fiyat anlaşmazlıkları gibi konuların ön planda bulunduğunu belirtti.

        Turizmin gelişmesine önemli katkı sağlayacak bir uygulama olarak gördüğü ofisin, yerli ve yabancı turistlerin yaşadıkları problemlerin çözümünde etkin rol oynayacağını ve turizme olumlu katkı sunacağını ifade eden Genç, "Turizm Zabıta Ofisi hem yerli hem de yabancı turistlerimizin faydalanacakları önemli bir mekanizmadır. Şehrin merkezinde böyle bir yerin olmasını önemsiyoruz. Ofislerimizin sayısını artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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