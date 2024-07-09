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        Trabzon'da 5 bin alabalık yavrusu Hayrat Deresi'ne bırakıldı

        Trabzon'un Hayrat ilçesindeki dereye 5 bin alabalık yavrusu salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:19
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        Trabzon'da 5 bin alabalık yavrusu Hayrat Deresi'ne bırakıldı
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        Trabzon'un Hayrat ilçesindeki dereye 5 bin alabalık yavrusu salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Hayrat İlçe Tarım Müdür Vekili Yasin Okudan, İl Tarım Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar ve muhtarların katılımıyla 5 bin alabalık yavrusu Hayrat Deresi'ne getirildi.

        Doğaya salınma aşamasına gelen 5 bin alabalık yavrusu, dereye bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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