Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Yıldız'ın avukatı, yaşlılık sebebiyle tutukluluğun ev hapsine çevrilmesini ve sağlık raporunu inceleyebilmek için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, Yıldız'ın sağlık raporlarının incelendiğini, raporlar sonucu sanığın herhangi bir akıl hastalığı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren Şükrü Yıldız'ın (79) Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

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