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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanığın yargılanması sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 12:55
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        Trabzon'da üvey kardeşi ve yengesini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde tartıştığı üvey kardeşini ve yengesini tabancayla öldüren sanığın yargılanması sürdü.

        İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, 13 Eylül 2023'te üvey kardeşi Osman (55) ve eşi Hava Iğci'yi (54) tabancayla öldüren Şükrü Yıldız'ın (79) Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına, taraf avukatları ve maktul yakınları katıldı.

        Mahkeme heyeti, Yıldız'ın sağlık raporlarının incelendiğini, raporlar sonucu sanığın herhangi bir akıl hastalığı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

        Sanık Yıldız, savunma hakkını avukatına bıraktı.

        Yıldız'ın avukatı, yaşlılık sebebiyle tutukluluğun ev hapsine çevrilmesini ve sağlık raporunu inceleyebilmek için süre talep etti.

        Mahkeme heyeti, tanık avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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