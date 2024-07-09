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        A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ahmetcan Kaplan'dan Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret

        A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'de Türkiye-Avusturya maçında üzerinde olan 13 numaralı formayı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:30
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        A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ahmetcan Kaplan'dan Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'ya ziyaret
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        A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ahmetcan Kaplan, EURO 2024'de Türkiye-Avusturya maçında üzerinde olan 13 numaralı formayı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya hediye etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen milli futbolcu, Boztepe Mahallesi Muhtarı olan babası Yücel Kaplan'la Başkan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaplan, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol takımı formasını imzalayarak, Kaya'ya hediye etti.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyete işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Milli gururumuz, Trabzon'umuzun evladı, Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğimiz Ahmetcan Kaplan'a ve babası Boztepe Muhtarımız Yücel Kaplan'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmetcan, Avusturya maçında giydiği milli takım formasını imzalayıp bizlere hediye etti. Bu anlamlı jestinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Trabzon'umuzun gururu Ahmetcan'ımıza futbol hayatında gönülden başarılar diliyorum. Çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum."

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