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        Trabzon'un sağlık turizmi kapasitesinin artırılması için çalışmalar sürdürülüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sağlık turizmine ilişkin toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:55 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:55
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        Trabzon'un sağlık turizmi kapasitesinin artırılması için çalışmalar sürdürülüyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde sağlık turizmine ilişkin toplantı yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hastaneler, oteller, alışveriş merkezleri ve turizm acentelerinin temsilcileri katıldı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Başkan Genç, şehre yakın ülkelerden sağlık turizmi için gelen ziyaretçilerin daha profesyonel ve kurumsal şekilde ağırlanması için çalıştıklarını belirtti.

        Genç, Trabzon için turizmin çeşitlenmesinin önemine işaret ederek, "Bunu çok önemsiyoruz. O nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin sağlık turizmi kapasitesini dikkate alıyoruz. Hedefimiz, yakın ülkelerden şehrimize sağlıkla ilgili olmak üzere gelen ziyaretçilerimizi daha profesyonel ve kurumsallık içerisinde ağırlamak." değerlendirmesinde bulundu.

        Misafirlerin sağlık turizmiyle ekonomik katkılarını dikkate alarak önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Genç, "Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sadece Batum'dan Trabzon'a sağlık turizmi için 41 bin 783 kişi geldi. Bu rakamı göz önüne alarak şehrimizde sağlık turizminin daha da genişlemesi için ticaret odamız bünyesinde bazı çalışmaları daha kurumsal bir açıdan ele alıp bu potansiyeli şehrimize yansıtmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Genç, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten, Trabzon'a özellikle sağlık turizmi noktasında önemli ziyaretçi akını olacağını düşündüklerini vurgulayarak, "Şehrimizin de turizm noktasında kazanç elde edeceği kanısındayız. Güzel, olumlu ve hayırlı bir toplantı oldu. İnşallah sonuçlarının da hep beraber şehrimize yansıdığını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        TTSO Başkanı Çelebi, TTSO tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığının HİSER projeleri çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi Projesi kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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