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        Trabzon'da kırsal kalkınma yatırımları için 91 milyon 474 bin lira hibe desteği verilecek

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 32 yatırımcıya 91 milyon 474 bin 867 lira hibe desteği sağlanacak sözleşme törenle imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 13:32 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:32
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        Trabzon'da kırsal kalkınma yatırımları için 91 milyon 474 bin lira hibe desteği verilecek
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        Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünde kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 32 yatırımcıya 91 milyon 474 bin 867 lira hibe desteği sağlanacak sözleşme törenle imzalandı.

        Yatırımcıların da katıldığı törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, hibe desteği için 37 projeyle müracaat edildiğini, Bakanlık tarafından 32'sinin onaylandığını söyledi.

        Önemli bir ölçüde destek alındığını belirten Kaplan, "91 milyon 500 bin liralık hibe ile toplam firmaların katkısıyla 190 milyonluk bir yatırım gerçekleşti. Bu da yaklaşık 350 kişinin istihdamı demektir." dedi.

        Kaplan, desteklerin, tarıma dayalı sanayiden ahır yapımına, alet ekipmanına kadar bir destek modülü olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanlığımızın orta vadeli programında tarım önemli. Tasarruf yapılmayacak bu konuda. Her türlü tarımsal yatırımların destekleneceğinin de ispatıdır bu aslında. Burada tarıma verilen desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Trabzon'a verdiği desteklerden Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de bölgemizin ihtiyacı olan bir yatırımdı. Katma değerli bir yatırım olacak."

        Su ürünlerinden, fındık üretimine her konuda ihtiyaca göre destekler verildiğini vurgulayan Kaplan, Trabzon'da tarımı ve tarım sanayisini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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