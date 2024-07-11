Trabzon'da piyanist gelin ve opera sanatçısı damat düğünlerinde sahne aldı

Trabzon'da gerçekleştirilen düğün töreninde gelin piyano çaldı, damat ise opera eserleri seslendirdi.

Piyanist Türkün Yıldız ile opera sanatçısı Engin Akbulut, 6 Temmuz'da yaşadıkları İstanbul'da düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız'ın ailesinin yaşadığı Trabzon'da da düğün yapmaya karar veren çift, bir otelin salonunda tören organize etti.

Gelin Türkün Yıldız, salona getirttiği piyanosuyla konuklar için şarkılar çaldı. Akbulut ise eşine opera eserleri ve türküler seslendirerek eşlik etti.

Ege ve Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterileri de sunulan düğünde, gelinin annesi emekli doktor Kadriye Yıldız da saz çaldı ve türkü söyledi. Türkün Yıldız, AA muhabirine, kendi düğünlerinde sahne almanın normelden farklı geldiğini söyleyerek, "Kendi düğünümüzde söylemek biraz heyecanlı oluyor. Güzel bir akşam oldu ve insanların enerjileriyle katılmaları bizi mutlu etti." dedi. Yıldız, eşiyle düğünlerinde sahneye çıkmanın hayalini kurduklarını ifade ederek, "Çok da güzel bir ortam oldu. Bu kadarını çok hayal etmiyordum, hayallerimin de ötesinde bir düğün oldu." diye konuştu.

Damat Akbulut ise eşiyle müzik aracılığıyla tanıştıklarını, arkadaşlığın sonunda evlenmeye karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti: "Bir opera sanatçısının, ses sanatçısının en önemli destekçilerinden biri piyanisttir. Bir piyanistle müziğini yapar ve sergiler çünkü ona eşlik edecek bir enstrüman gerekir, o da operada en önemli enstrüman piyano. Türkün Hanım da piyanist, ben de opera sanatçısıyım, böyle güzel bir kavuşma oldu." Düğünde opera, türkü, oyun havaları ve folklor ekipleri olduğuna işaret eden Akbulut, "İnsanların her müziğe aynı tepkiyi vermesi çok güzel bir şeydi. O anlamda bizi çok mutlu etti. Tabiri caizse bir düğün daha olsa yapardık." ifadelerini kullandı.