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        Doğu Karadeniz'in 6 aylık yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 26 milyon doları aştı

        Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 26 milyon 888 bin dolarlık inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:00
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        Doğu Karadeniz'in 6 aylık yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 26 milyon doları aştı
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        Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 26 milyon 888 bin dolarlık inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak-Haziran 2024 döneminde bölgeden 35 ülkeye inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

        İhracatta ilk 5 ülkenin sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Almanya ve Özbekistan olduğuna işaret eden Kalyoncu, yılın ilk 6 ayında 26 milyon 888 bin dolarlık toplam ihracatın yüzde 90'lık kısmının yakın ve komşu ülkelere yapıldığını aktardı.

        Kalyoncu, 2024 yılının ilk yarısındaki ihracatın önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında azaldığını kaydederek, Doğu Karadeniz'in lojistikte var olan üstünlükleri dolayısıyla hızlı teslimat gibi avantajlı yönü olduğunu, bu avantajın rekabet kazandıracak enstrümanlarla desteklenmesi halinde ihracatçıların rekorlar kıracağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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