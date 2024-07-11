Doğu Karadeniz'in 6 aylık yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 26 milyon doları aştı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında 26 milyon 888 bin dolarlık inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Ocak-Haziran 2024 döneminde bölgeden 35 ülkeye inşaat ve yapı malzemeleri ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatta ilk 5 ülkenin sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Almanya ve Özbekistan olduğuna işaret eden Kalyoncu, yılın ilk 6 ayında 26 milyon 888 bin dolarlık toplam ihracatın yüzde 90'lık kısmının yakın ve komşu ülkelere yapıldığını aktardı.