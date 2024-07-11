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        Trabzon'da Kent İçi Raylı Sistemler Paneli düzenlendi

        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesince "Trabzon Kent İçi Raylı Sistemler Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:23 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:28
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        Trabzon'da Kent İçi Raylı Sistemler Paneli düzenlendi
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        TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şubesince "Trabzon Kent İçi Raylı Sistemler Paneli" gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Hasan Turan Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon'un bütün bileşenlerinin toplantıya katıldığını belirterek, üniversite olarak bu sistemin her yerinde görev alabileceklerini, her türlü katkıyı verebileceklerini söyledi.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Trabzon'un raylı ulaşım sistemleriyle buluşması için Ortahisar Belediyesi olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ifade etti.

        Trabzon'un demir yolu meselesinin 100 yılı aşkın süredir gündemde olduğunu kaydeden Kaya, "Değerli panelistlerimizi dinleyip kentimize bu konuda nasıl bir katkı verebileceğimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın Danışmanı Mustafa Yaylalı Bey bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Hep birlikte olacağız ve artık bu raylı ulaşım sistemlerini kentimize kazandıracağız." dedi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı da raylı sistem çalışmalarının hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, sürecin 2025 yılında başlayacağının altını çizdi.

        İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki'nin de katıldığı panel, sunumlarla devam etti.

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