Trabzon'da "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans düzenlendi

Trabzon Üniversitesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans gerçekleştirildi.

Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretim görevlisi Lachin Guliyev Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz ve Milli Birlik Günü konulu video izlendi.

Açılış konuşması yapan Vali Aziz Yıldırım, 2016'daki hain darbe girişimine karşı gösterilen kararlılık ve dik duruşun bugün de devam ettiğini belirterek, o gece yaşananların ve halkın gösterdiği direnişin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz'un Türk tarihinde çok nadir görülen büyük bir ihanet olduğunu vurgulayarak, "Bu gece, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türklerin geleceğine dair yeni bir milat ve önemli bir tarihtir." dedi. Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıya kulak veren milletin, ellerinde bayrakları, dillerinde dualarıyla sokak ve meydanları doldurarak bedenlerini siper edip kalkışmayı önlediğini kaydetti. - "O duyguyu diri tutmak adına bu etkinlikler yapılıyor"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, o tarihte AK Parti Adana Milletvekili olduğunu belirterek, parlamentoda yaşadıklarını anlatan "Gazi Meclis'te O Gece" adlı kitap yazdığını ifade etti. O geceki duyguyu diri tutmak gerektiğini vurgulayan Ünüvar, "Bizi yaşatan o duygudur. Bu sebeple o duyguyu diri tutmak adına bu etkinlikler yapılıyor. Bir daha öyle bir günü yaşamamayı Allah'tan temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Ünüvar, 15 Temmuz'un Cumhuriyet tarihinin en önemli 10 olayından biri olduğuna işaret ederek, "Ama önemi darbenin varlığı değil, darbeye olan direnişin varlığı. Çünkü her yerde oluyor darbeler ama darbeye direnişe çok fazla rastlanmıyor. 15 Temmuz 2016'da darbeye karşı milletin ayaklanması aslında bütün dünyada çok ses getiren bir hadise oldu." diye konuştu.

Prof. Dr. Ünüvar, 27 Nisan e-muhtırasını 15 Temmuz darbe girişimiyle çok benzettiğini kaydederek, "Esasında o hadise 27 Nisan e-muhtırasına karşı hükümetin bir duruşu, milletin iradesiyle seçilmiş kişilerin 'Milletin iradesi üzerinde bir güç tanımıyorum.' ifadesiydi. 15 Temmuz da milletin seçtiği kişilerle milletin bizzat kendisinin darbeye karşı direnişiydi. O yüzden 2007 ve 2016'daki hadise birbirine son derece benziyor. Milletin seçtikleriyle milletin beraberce direnmesi son derece önemli." dedi. Katılımcılara TBMM'de 16 Temmuz sabahına kadar yaşananları anlatan Ünüvar, kitabında, dönemin milletvekilleriyle röportajlar, milletvekillerinin darbe girişimini nasıl, nerede, ne zaman öğrendikleri, Meclis'e nasıl geldikleri, Meclis'te o gece yaşananları anlattığını söyledi.