Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da göl kıyısına devrilen elektrikli golf aracındaki turist yaralandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli golf aracının göl kıyısına devrilmesi sonucu 1 turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:56 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da göl kıyısına devrilen elektrikli golf aracındaki turist yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli golf aracının göl kıyısına devrilmesi sonucu 1 turist yaralandı.

        İlçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'e gelen yabancı uyruklu 4 turist, burada gezmek amacıyla elektrikli golf aracı kiraladı.

        A.K.A'nın kullandığı araç, gezinti sırasında göl kıyısına devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan turistlerden biri hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı turist, ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        Evi yaktı, kapıyı kilitleyip kaçtı! Cani evlat annesini katletti
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        ABD basınından İsrail ve Hamas ateşkesine dair iddia
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Servet Yardımcı adaylıktan çekildi!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        UBS Küresel Servet Raporu açıklandı: Türkiye'de milyonerler artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye terörden tamamen arındırılmalı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans düzenlendi
        Trabzon'da "Gazi Meclis'te O Gece" konulu konferans düzenlendi
        Trabzon'da Kent İçi Raylı Sistemler Paneli düzenlendi
        Trabzon'da Kent İçi Raylı Sistemler Paneli düzenlendi
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 26 milyon dol...
        Doğu Karadeniz'in 6 aylık yapı ve inşaat malzemeleri ihracatı 26 milyon dol...
        Trabzon'da Santa Harabeleri yolu asfaltlandı
        Trabzon'da Santa Harabeleri yolu asfaltlandı
        Trabzon'da piyanist gelin ve opera sanatçısı damat düğünlerinde sahne aldı
        Trabzon'da piyanist gelin ve opera sanatçısı damat düğünlerinde sahne aldı