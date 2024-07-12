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        Rize'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 13:57
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        Rize'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.

        İlçenin Atatürk Caddesi'nde annesinin yanında dondurma yiyen 2 yaşındaki Ozan Özyanık'a sahipsiz köpek saldırdı.

        Olayı fark eden anne ve çevredekiler, Özyanık'ı köpekten kurtardı.

        Köpeğin bacağından ısırarak yaraladığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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