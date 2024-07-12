Rize'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bacağından yaralandı.
İlçenin Atatürk Caddesi'nde annesinin yanında dondurma yiyen 2 yaşındaki Ozan Özyanık'a sahipsiz köpek saldırdı.
Olayı fark eden anne ve çevredekiler, Özyanık'ı köpekten kurtardı.
Köpeğin bacağından ısırarak yaraladığı çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu edilen çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırı anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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