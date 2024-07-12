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        Trabzon'da Kent Lokantası açıldı

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen Kent Lokantası hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 16:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 16:22
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        Trabzon'da Kent Lokantası açıldı
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        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen Kent Lokantası hizmete girdi.

        İskenderpaşa Mahallesi'nde faaliyete başlayan lokantanın açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.

        Lokantayı inceleyip yemek yiyen Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın talepleri doğrultusunda bu hizmeti sunduklarını söyledi.

        İhtiyaca göre başka noktalarda da kent lokantasının açılması için çalışmalar yapıldığını belirten Kaya, "Vatandaşımız talep ettiği sürece biz vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İlk lokantamızı çok şükür burada açmış bulunuyoruz. Söz vermiştik sözümüzü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

        Hizmetten vatandaşların çok memnun olduğunu dile getiren Kaya, onlarca insanın kendisine teşekkür ettiğini ifade etti.

        Sağlıklı yemeklerin çıktığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Yemeklerimiz temiz, güzel, bizde burada vatandaşlarımızla zaman zaman personelimizle bu güzel yemeklerden yeme olanağı bulacağız. Söz vermiştik sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz tabi. Bundan sonra diğer verdiğimiz sözlerinde takipçisi olacağız. Elimizden geldiğince vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

        Lokanta, hafta içi 12.00 ile 16.00 saatleri arasından açık olacak, hafta sonları ve resmi tatillerde hizmet vermeyecek.

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