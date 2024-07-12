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        Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:20 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:20
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        Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı
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        Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki Karadağlı futbolcu Ognjen Bakic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ognjen Bakic arasındaki 09.09.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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