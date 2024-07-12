Trabzon'da emekliler için üniversiteler ile protokol imzalandı

Trabzon'da üniversitelerde emeklilere yönelik çeşitli eğitim programları ve sosyal olanaklar sunulması amaçlanan protokol imzalandı.

SGK Trabzon İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Erdem Akbay ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun "Üçüncü Yaş Üniversitesi" protokolünü imzaladığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Akbay, "2024 Emekliler Yılı" boyunca, tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve tüm paydaşların katılımıyla emeklilerin sosyal refah düzeylerini artırmayı amaçladıklarını belirterek, Trabzon'un iki önemli eğitim kurumuyla imzalanan protokollerin bu amaca ulaşmakta önemli bir adım olduğunu aktardı.