Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzungöl'de yiyecek arayan yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de yiyecek arayan yavru ayı cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:02 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzungöl'de yiyecek arayan yavru ayı cep telefonu ile görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl'de yiyecek arayan yavru ayı cep telefonuyla kaydedildi.

        Uzungöl'de göl kenarına inen yavru ayı çöp kutusunu karıştırarak yiyecek aradı. O anlar, yerli ve yabancı turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yavru ayı bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

        Yöredeki vatandaşlardan Şakir Karaca, AA muhabirine, arkadaşlarıyla göl kenarında yürüdükleri sırada çöp kutusunun yerde ve çöplerin dağılmış olduğunu gördüklerini söyledi.

        Daha sonra ise yavru ayıyı fark ettiklerini anlatan Karaca, ilk defa Uzungöl merkezde ayı ile karşılaşmaktan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

        Karaca, ayının yiyecek aradığı anları kayıt altına aldıklarını belirterek, "Yerli ve yabancı misafirler de araçlarını durdurarak video çekimi yaptı, yavru ayının rahat hareketleri herkesin çok hoşuna gitti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de feci olay!
        İzmir'de feci olay!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        İYİ Parti Batman İl Başkanı'nın oğlu Batman Çayı’nda boğuldu
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        "AB gizli sansür anlaşması teklif etti"
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Yeni doğan bebeği çöpe bıraktılar!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Ancelotti'den Arda'ya yeni görev!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi!
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Neredeyse tüm müşterilerin verileri çalındı
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Ciro Immobile'yi KAP'a bildirdi!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Fenerbahçe'ye En-Nesyri'den kötü haber!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da emekliler için üniversiteler ile protokol imzalandı
        Trabzon'da emekliler için üniversiteler ile protokol imzalandı
        Trabzon'da "Kahramanlık Destanı Yazan Milletin Zaferi" konulu konferans düz...
        Trabzon'da "Kahramanlık Destanı Yazan Milletin Zaferi" konulu konferans düz...
        Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Ognjen Bakic ile yollarını ayırdı
        Trabzon'da Kent Lokantası açıldı
        Trabzon'da Kent Lokantası açıldı
        Rize'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Rize'de sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü