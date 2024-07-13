Of'ta hafızlık icazet töreni düzenlendi

Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, Trabzon Kur'an Kursları Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özdemir ile bazı akademisyenler ve din görevlileri katıldı.

Hafızların da Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan tarafından icazet duası yapıldı.

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