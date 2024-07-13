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        Of'ta hafızlık icazet töreni düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 93 öğrenci için hafızlık icazet programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:45 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:45
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        Of'ta hafızlık icazet töreni düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Kur'an kurslarında eğitimlerini tamamlayan 93 öğrenci için hafızlık icazet programı yapıldı.

        İlçe Müftülüğünce Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde 6'ncısı gerçekleştirilen program, mehter takımının gösterisiyle başladı.

        Cami avlusunda toplanan hafızların tekbirler eşliğinde camiye girdiği programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu.

        Hafızların da Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Reisü'l-Kurra Mustafa Demirkan tarafından icazet duası yapıldı.

        Hafızlığını tamamlayan 93 kişiye çeşitli hediyeler verildi.

        Programa Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, Rize Müftüsü Naci Çakmakçı, Of Müftüsü Özcan Yılmaz, Trabzon Kur'an Kursları Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özdemir ile bazı akademisyenler ve din görevlileri katıldı.

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