Trabzon'da dereye düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Aksoy, bunun üzerine tereddüt etmeden dereye girdiğini belirterek, "Derenin ortasında yakalamaya çalıştım. En sonunda bir arkadaşım daha geldi, beraber yakaladık ve çıkardık." dedi.

Karacayı kurtarmak için dereye girenlerden 24 yaşındaki Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, insanlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

Yetkililerce veterinere götürülen karaca, bacağında kırık ve vücudunun bazı bölgelerinde yara olduğu tespit edilerek tedaviye alındı.

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