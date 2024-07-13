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        Trabzon'da dereye düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

        Trabzon'da köpeklerden kaçarken düştüğü dereden vatandaşlarca kurtarılan karacanın tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:44
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        Trabzon'da dereye düşen karacayı vatandaşlar kurtardı
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        Trabzon'da köpeklerden kaçarken düştüğü dereden vatandaşlarca kurtarılan karacanın tedavisine başlandı.

        Köprübaşı ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken dereye düşen karaca, vatandaşlarca kurtarıldı. Yaralı karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sürmene Şefliğine bağlı ekiplerce teslim alındı.

        Yetkililerce veterinere götürülen karaca, bacağında kırık ve vücudunun bazı bölgelerinde yara olduğu tespit edilerek tedaviye alındı.

        Karacayı kurtarmak için dereye girenlerden 24 yaşındaki Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, insanlık görevini yerine getirdiklerini söyledi.

        Ormandan çarşının ortasına inen karacayı sahipsiz köpeklerin kovaladığını anlatan Aksoy, kovalamaca sırasında karacanın dereye atladığını dile getirdi.

        Aksoy, bunun üzerine tereddüt etmeden dereye girdiğini belirterek, "Derenin ortasında yakalamaya çalıştım. En sonunda bir arkadaşım daha geldi, beraber yakaladık ve çıkardık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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