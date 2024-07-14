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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:59
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        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yıldırım, mesajında, 15 Temmuz gecesinde milletin her şeyi geride bırakarak elde bayrak, dilde tekbir, inancını, vatanını, milletini savunmak üzere tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleştiğini, halkın gücünün üstünde bir güç olmadığını tüm dünyaya göstererek tarihin en büyük demokrasi dersini verdiğini belirtti.

        Türkiye'nin 15 Temmuz gecesinde bambaşka bir saldırı ile karşı karşıya kaldığına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Egemenliğine kasteden birçok düşmanla ve onların içeride maşası olarak nitelendirebileceğimiz çeşitli terör örgütleriyle de tarih boyunca mücadele eden milletimiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde ise bambaşka bir saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. O gece, bu hain saldırıya karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz; tüm farklılıklarını, tüm renklerini geride bırakmış, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek yeniden ayağa kalkmıştır."

        Yıldırım, Türkiye'nin tarih boyunca birçok destana tanıklık ettiğine dikkati çekerek, "Bu topraklar, bu gecede bunun bir yenisini daha yaşamıştır. Ne mutlu milletimize ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Hainlerin karşısında 7'den 77'ye çocuğu, genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği, sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle bir demokrasi destanı yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Aziz Yıldırım, Trabzonluların milli iradeden ve demokrasiden yana tavır aldığına işaret etti.

        15 Temmuz gecesi şehit olanların ve gazilerin unutulmayacağını vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

        "Bizler şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi ve medar-ı iftiharımız gazilerimizi asla unutmayacak, ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız. Bu duygu ve düşünceler vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' diyerek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimiz ile birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Trabzonlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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