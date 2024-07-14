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        Uzungöl'de 7. Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması yapıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de "7. Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:19 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:19
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        Uzungöl'de 7. Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması yapıldı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de "7. Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması" yapıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün "Tabiat Turizmi Etkinlikleri" kapsamında özel bir işletme tarafından düzenlenen yarışmaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Başçınar, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Keleş ve yarışmacılar katıldı.

        Yağışlı havaya rağmen katılımın yüksek olduğu organizasyonda, yarışmacılar tuttukları balıkları organizasyon komitesine gösterdikten sonra tekrar göle geri bıraktı.

        Yarışmada Kadir Cihan Pastil birinci, Ali Kemal Nuhoğlu ikinci, Mustafa Keskin üçüncü oldu.

        Dereceye giren ilk 10 kişiye çeşitli ödüller takdim edildi.

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