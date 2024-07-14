Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de "7. Geleneksel Alabalık Avlama Yarışması" yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün "Tabiat Turizmi Etkinlikleri" kapsamında özel bir işletme tarafından düzenlenen yarışmaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Cüneyt Aloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Üzümer, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Bayram Sancar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Başçınar, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı ve Çaykara Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Keleş ve yarışmacılar katıldı.