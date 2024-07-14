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        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:54
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        Trabzon'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Altındere Vadisi Çakırgöl mevkisinde, içinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu araçtan 7 kişi yaralı, 1 kişi ölü çıkarıldı.

        4'ü çocuk olan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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