Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihindeki en kara sayfalardan biri olduğunu belirtti.

8 yıl önce bugün, emperyalizmin maşası terör örgütü FETÖ'nün doğrudan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedeflediğini kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Ancak Türk milletinin Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, milli iradeden ve demokrasiden asla taviz vermeyeceği gerçeğini hesaba katmamışlardı. O gece, her siyasi görüşten, her düşünceden vatandaşlarımız, canları pahasına verdikleri mücadele ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözünün gereğini yerine getirmiştir. Türk milleti yekvücut olarak ihanete geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyeceğini dosta düşmana göstermiştir."