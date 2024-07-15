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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 10:58 Güncelleme: 15.07.2024 - 10:58
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        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaya, mesajında, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihindeki en kara sayfalardan biri olduğunu belirtti.

        8 yıl önce bugün, emperyalizmin maşası terör örgütü FETÖ'nün doğrudan demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmayı hedeflediğini kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

        "Ancak Türk milletinin Cumhuriyetimizin temel değerlerinden, milli iradeden ve demokrasiden asla taviz vermeyeceği gerçeğini hesaba katmamışlardı. O gece, her siyasi görüşten, her düşünceden vatandaşlarımız, canları pahasına verdikleri mücadele ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' sözünün gereğini yerine getirmiştir. Türk milleti yekvücut olarak ihanete geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyeceğini dosta düşmana göstermiştir."

        Kaya, Büyük Önder Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' sözünü hatırlatarak, "Allah bir daha milletimize, ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz gecesi canları pahasına vatanımızı savunan aziz şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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