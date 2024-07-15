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        KTÜ'de yapay zekanın sporcu gelişiminde etkin rol alması hedefleniyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) yapay zeka aracılığıyla performans analizi ve anlık raporlamayla sporcular için yeni antrenman modelleri oluşturulması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 13:42 Güncelleme: 15.07.2024 - 13:42
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        KTÜ'de yapay zekanın sporcu gelişiminde etkin rol alması hedefleniyor
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        Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) yapay zeka aracılığıyla performans analizi ve anlık raporlamayla sporcular için yeni antrenman modelleri oluşturulması amaçlanıyor.

        KTÜ Beden Eğitimi Bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü, sporculara yapay zeka aracılığıyla atletik performans testleri ve analizleri hakkında bilgi vermek üzere etkinlik düzenledi.

        Kampüste yapılan etkinlikte, yapay zeka yöntemiyle yapılan testlerde kısa sürede sonuçlar alındığı ve bu doğrultuda antrenman programları oluşturulabildiğine yönelik tanıtımlar yapıldı.

        Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Burakhan Aydemir, AA muhabirine, gelişen teknolojiyle sporda yapay zekanın öneminin ciddi şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

        Sporcuların atletik performanslarının takibinin, veriler ışığında antrenman programlarını düzenlemenin ve gelişimlerini izlemenin büyük önem taşıdığını belirten Aydemir, "Biz de yapay zeka yöntemiyle sporcuların atletik performansını geliştirmeyi, test etmeyi ve bu testler sonucunda da periyodik şekilde takip ve gelişen performansı gözlemlemeyi hedefliyoruz." dedi.

        Aydemir, pahalı cihazların yerini yapay zekanın aldığına işaret ederek, bu doğrultuda yeni antrenman planlamaları çıkartarak oluşan sürece katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Antrenör olarak da yapay zekayla sporcuların verilerini takip ettiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

        "Hepsinin bilimsel olarak geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılıyor ve bu doğrultuda zaten sonuçlar değerlendiriliyor. Biz sporcularımızla düzenli şekilde bu testleri yapıyoruz. Bunu başarıyla ilişkilendirdiğimizde de ciddi şekilde başarının olduğunu, Avrupa şampiyonu milli tekvandocumuz Furkan Ubeyde Çamoğlu'nun da bu testler sonucunda performansını takip ettiğimizi ve başarısından önce de başarılı olabileceğiyle ilgili fikir ortaya koyduğumuzu görmüş olduk. Şampiyon olmasıyla bu tespitimizi taçlandırmış olduk."

        Aydemir, antrenman metotlarının da yapay zekayla yeni bir boyuta evrildiğine dikkati çekerek, "Bundan 5-6 yıl önce yapılan testlerle şimdiki testler arasında bile farklılıklar var. Yapay zeka bunu başka bir evreye getirdi. Bu anlamda tabii ki gelecekte neler olabileceğini hep beraber göreceğiz. Şu an her şey bizim kontrolümüzde devam ediyor." diye konuştu.

        Etkinliğe katılan yapay zeka geliştiricisi Talha Aydoğan ise yapay zekanın spor alanındaki önemine işaret ederek, şunları söyledi:

        "Normalde eskiden cihazları taşırdınız veya bir kurulum gerekirdi. Bunlarla uğraşmak hem maliyet hem de zaman kaybına sebep olurdu. Sporcuların patlayıcı kuvvetini, kuvvet devamını, reaktif kuvvetini, şu an onlarca parametresini alıp değerlendirme ve içerideki başka modellerle bunu dünyayla kıyaslama şansınız oluyor. Bunu saniyeler içerisinde yapabilen herhangi bir sistem, hardware (donanım) tarafında yok. Yapay zekanın buradaki önemi bu anlamda ortaya çıkıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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