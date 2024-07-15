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        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 15 Temmuz kahramanlık destanının 8. yılında o hain gecede olduğu gibi yine meydanlarda olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 19:22 Güncelleme: 15.07.2024 - 19:22
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        AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, 15 Temmuz kahramanlık destanının 8. yılında o hain gecede olduğu gibi yine meydanlarda olduklarını söyledi.

        Mumcu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbal davası için FETÖ ihanet çetesi mensubu hainlere karşı koyarken şehadete yürüyenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Her şehidin bir hikayesi olduğunu belirten Mumcu, şunları kaydetti:

        "Hikayesinde ancak imanlı, inançlı, adanmış yüreklerin kavrayabileceği ibretlik mesajlar vardır. İnşallah bu mesajlar nesiller boyunca dilden dile aktarılacak, evlatlarımıza rehber olacaktır. Kalplerimizde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini yaşıyor, bir yandan da darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizde taşıyoruz. Genciyle yaşlısıyla ve kadınıyla devletinin bekası için kıyama kalkan milletimiz özgürlüğüne ve vatanına sahip çıkıp hainleri bir bir bertaraf ederken, onları bu hainliğe teşvik eden tüm suç ortaklarının da heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmıştır."

        Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tek yürek olduklarını vurgulayarak, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğumuz bu milletin bir lider etrafında tek yürek olduğunda neler başardığını asla unutturmayacağız." dedi.

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