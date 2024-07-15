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        Of'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi

        Of ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:29
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        Of'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri gerçekleştirildi
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        Of ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        İlk olarak Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve protokol üyeleri, ilçedeki şehit kabirlerini, şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

        Of Müftülüğünce Kur'an kurslarında gün içinde hatimler indirildi.

        Of Çarşıbaşı Büyük Camisi önünde toplanan Kaymakam Demirer, Başkan Sarıalioğlu, protokol üyeleri ile vatandaşlar, Barbaros Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden Belediye Meydanı'na kadar meşaleler ve bayraklar eşliğinde yürüdü.

        Of Belediyesince belediyenin giriş katında açılan fotoğraf sergisi, Kaymakam Demirer, Başkan Sarıalioğlu ve diğer katılımcılar tarafından ziyaret edildi.

        Of Belediyesi önünden düzenlenen program ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

        Öğrencilerin 15 Temmuz ile ilgili şiirler okuduğu program sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programa, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tarık Bayır, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, daire amirleri ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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