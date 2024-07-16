Trabzon'da kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.
Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz, karın ağrısı ile başvuran hastanın, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen kitlesi başarılı bir operasyonla aldı.
Akyüz, karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini belirterek, kitlenin sinsice büyüyebildiğini ve fark edildiğinde çok büyük kitle olarak tespit edildiğini ifade etti.
Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini belirten Akyüz, belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerektiğini aktardı.
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