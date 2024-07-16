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        Trabzon'da kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı

        Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 16:16 Güncelleme: 16.07.2024 - 16:16
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        Trabzon'da kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
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        Trabzon’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın karnında tespit edilen yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz, karın ağrısı ile başvuran hastanın, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olduğu tespit edilen kitlesi başarılı bir operasyonla aldı.

        Akyüz, karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermediğini belirterek, kitlenin sinsice büyüyebildiğini ve fark edildiğinde çok büyük kitle olarak tespit edildiğini ifade etti.

        Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile kadın hastalıkları yönünden doktor muayenesine başvurmaları gerektiğini belirten Akyüz, belli aralıklarla kontrollerin yapılması gerektiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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