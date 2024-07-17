Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Hıdırnebi Yaylası yolunda sis nedeniyle sürücülerin zorluk yaşamaması için sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde ihtiyaç duyulan ve hasar görmüş yerlerde yol şerit çizim çalışmaları kapsamında Hıdırnebi Yaylası yolunda sarı şerit çizim çalışması gerçekleştirildi.

        Yola çizilen sarı şeritlerin sürücülere sisli havalarda daha güvenli ulaşım imkanı sağlayacağı belirtilen açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının bu tür önleyici ve iyileştirici çalışmalarının şehrin her noktasında devam edeceği aktarıldı.

        Hıdırnebi Yaylası yolu üzerinde bulunan Kuruçam Mahallesi muhtarı Sinan Gedikoğlu, mahallelerinin Hıdırnebi Yaylası üzerinde yer aldığını ve turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Özellikle sisli havalarda yaşanan sürüş zorluklarına çözüm bulmak amacıyla yapılan sarı renkli çizimler sürücülere büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e katkılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkanımız, mahallemizin ve yaylamızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor ve çözüm odaklı çalışmalar hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürüp kaçtı!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Rönesans Rezidans sanığı duruşmada kalp krizi geçirdi!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        10 aylık bebek çengelli iğne yuttu!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        Daha 3 yaşındaydı... Bungalov tesisinde büyük acı!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu

        Benzer Haberler

        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı
        Trabzon'da 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali düzenl...
        Trabzon'da 32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali düzenl...
        Trabzon'da kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
        Trabzon'da kadın hastanın karnından 5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı
        Kulak sağlığı için deniz ve havuzda hijyene dikkat edilmeli
        Kulak sağlığı için deniz ve havuzda hijyene dikkat edilmeli