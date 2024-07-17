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        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kurduğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) yılın ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:54
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        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kurduğu Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) yılın ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap verdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren TİKOM (ALO 153 Çağrı Merkezi), 2024 yılının ilk 6 ayında 176 bin 665 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini işleme aldı.

        Bu çağrıların 80 bin 319'unun incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarıldığı, diğer çağrılarda ise vatandaşa anlık olarak çözümler üretildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "TİKOM, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri başta olmak üzere ulaşım, zabıta, cenaze hizmetleri, yol bakım ve onarım, park ve bahçe işlemleri, vektörle mücadele, sosyal yardımlar ve sokak hayvanlarına yönelik başlıca konularda 18 ilçeye 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Amacımız vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak. Kurum ile vatandaşlarımız arasında iletişim köprüsü kurarak hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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