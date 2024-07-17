Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile yollarını ayırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:

        "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Dimitrios Kourmpelis arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya bugüne kadar hak etmiş olduğu maaş ve diğer alacakları dışında herhangi bir fesih tazminatı ödemesi yapılmayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Yine yeniden Los Galacticos!
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!

        Benzer Haberler

        Kilo aldığını sandı, rahminden 5,5 kilo kitle çıktı
        Kilo aldığını sandı, rahminden 5,5 kilo kitle çıktı
        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi
        TİKOM'da 6 ayda 176 bin 665 çağrıya cevap verildi
        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem
        Hıdırnebi Yaylası yolunda sise karşı sarı çizgili önlem
        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Eskilerin "sütlü ilacı" Hamsiköy sütlacının asırlık yolculuğu
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Belçikalı futbolcu Thomas Meunier, Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı...
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Faslı futbolcu Lahtimi ile yollarını ayırdı