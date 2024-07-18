Orta ve Doğu Karadeniz'de üreticiler fındık hasadı için gün sayıyor

MELTEM YILMAZ KARAKURUM / EYÜP ELEVLİ - Trabzon ve Ordu'daki fındık üreticileri, 2024 yılı hasat dönemini bekliyor.

Ağustos ayıyla birlikte ilk olarak sahil kesiminde başlaması planlanan hasada sayılı günler kala bahçeye giren üreticiler, ot temizleme çalışmalarını yürütüyor.

Üreticiler, verimli bir sezon geçirmek için son hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, hasada kısa bir süre kala bahçelerde fındık altı temizliklerinin yapıldığını söyledi.

Fındık altı otu temizliğinin önemli olduğunu belirten Ergan, "Fındık toplandığı zaman, yere düşen fındıkların kaybolmaması, çürümemesi için bu temizliklerin yapılması gerekiyor." dedi. Ergan, fındıktaki verim ve kaliteyi artıracak diğer işlemlerin tamamlandığını, bundan sonra fındığı toplamaya yönelik çalışmaların başlayacağını ifade etti. - "Üreticilerimize fındığı döküldükten sonra yerden toplamalarını tavsiye ediyoruz" Fındığın yerden toplanmasının önemine işaret eden Ergan, şunları kaydetti:

"Yıllardır söylüyoruz, 'Fındığı alttan toplayalım" diye. Yani fındık dökülsün, öyle toplayalım. Fındığı erken toplamak randımana zarar veriyor. Yani 50 randıman gelecek fındık erken toplandığında 48 randıman gelebiliyor. Bu da yüzde 2'lik bir fark demektir. Onun için üreticilerimize müsait olan yerlerde, döküldükten sonra fındığı yerden toplamalarını tavsiye ediyoruz." Bölgede havanın fındık için uygun koşullarda geçtiğine işaret eden Ergan, "Onun için fındık dallarının güneşten, kuraklıktan yorulmadığı görülüyor. Yağmurun da güneşin de faydası var, çok orantılı hava şartları yaşadık fındık için. İnşallah önümüzdeki zamanlarda fındık toplandığında bunların faydası gözle görülecektir." diye konuştu.

Ergan, "Üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum. Sanayicilerimize de hayırlı bir sezon diliyorum çünkü bunu üreteceksin, satacaksın. Hepimiz iç içeyiz, beraberiz." dedi. - "Verim geçen seneye oranla daha güzel" Yomra ilçesinin İkisu Mahallesi'ndeki fındık üreticilerinden Hacı Mehmet Boran da yaklaşık 25 dönümlük fındık bahçesinin bakımıyla ilgilendiğini söyledi. Hasada kısa süre kaldığını dile getiren Boran, "Şu anda bahçelerimizde alt temizliği yapıyoruz. Biz geç kaldık biraz, bir an önce bu işlemlerin tamamlanması gerekiyor. Bu sene geçen seneye göre daha yüksek bir verim alacağıma inanıyorum. Şu anda gördüğümüz o. Dökülenler olmasına rağmen yine de verim inşallah bu sene iyi olacak." dedi.

Salih Boran da verimli bir sezon geçirmek için 6 dönümlük fındık bahçelerindeki ot temizliği çalışmalarını tamamlayarak, hasada hazır olduklarını anlattı. - "Fındıkta erken hasada başlamayalım" Ordu'daki fındık üreticileri de hasat öncesi bahçelerinde ot temizliği işlerini tamamlamak için çalışıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilerin yeni sezon öncesi gübreleme, dal budama, kireçleme, ilaçlama gibi çalışmalar yaptığını bildirdi.

Hasada kısa bir zaman kaldığını anımsatan Soydan, "Üreticilerimiz şu anda bahçelerinde dip temizleme yani yabancı otları temizleme sürecine girdiler. Fındık toplamadan önce bu bahçelerin tamamıyla temiz olması gerekir. Fındık yere düştüğü zaman bütün fındıkların görülebilmesi lazım. Bu anlamda da üreticilerimiz bu çalışmalarını yapacaklar." ifadelerini kullandı. Soydan, fındığın doğru zamanda toplanması gerektiğine dikkati çekerek, "Bir yıl beklediğimiz ve mücadelesini yaptığımız fındıkta erken hasada başlamayalım çünkü erken hasada girdiğimiz zaman fındıkta kalite, verim ve randıman kaybı olacak. Bu da bize ekonomik anlamda olumsuz yansımış olacak." uyarısında bulundu.