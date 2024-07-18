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        Trabzon'da cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmeye başlandı

        Ortahisar Belediyesince cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmesi uygulaması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:32
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        Trabzon'da cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmeye başlandı
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        Ortahisar Belediyesince cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmesi uygulaması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Toktamış Han Bahadır'ın cenaze yakınlarıyla iletişime geçerek, taziye yemeği teklifinde bulunduğu, ailelerin taleplerine göre taziye evlerine yemek gönderildiği belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bizim kültürümüzde, geleneklerimizde sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Atalarımız, büyüklerimiz binlerce yıldır bunun en güzel örneklerini bizlere göstermiştir. Bilhassa acılı günlerinde insanlarımızın yanında olmak, üzüntülerini paylaşmak, onlara destek olmak çok daha anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

        Kaya, dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin de cenaze evlerine gönderilen taziye yemekleri olduğuna işaret ederek, Türk kültüründe çok önemli bir yeri bulunan bu uygulamanın Ortahisar Belediyesi tarafından sürdürüldüğünü ve bu düşünceyle Ortahisar Belediyesi olarak cenaze evlerinde ilk gün taziye yemeğini üstlenmeye karar verdiklerini aktardı.

        Ortahisar Belediyesi olarak Kent Lokantasında sunulan yemeklerden, cenaze evlerine göndermeye başladıklarını belirten Kaya, "Sosyal belediyecilik anlayışını kendisine rehber edinen belediyemiz, telaş ve acının birbirine karıştığı bu ilk günde, hemşehrilerimizin acısına ortak olmayı, onların yanlarında olduğumuzu hissettirmeyi, acılarını bir nebze olsun paylaşmayı amaçlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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