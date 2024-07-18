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        Trabzon'da 100 hafız çocuk Kur'an okuyarak şehitleri andı

        Trabzon Müftülüğünce "15 Temmuz Vesilesiyle Şehitlerimizi Hafızlarımızla Kabirleri Başında Anıyoruz" adlı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:25 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:25
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        Trabzon'da 100 hafız çocuk Kur'an okuyarak şehitleri andı
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        Trabzon Müftülüğünce "15 Temmuz Vesilesiyle Şehitlerimizi Hafızlarımızla Kabirleri Başında Anıyoruz" adlı program düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleştirilen programda 100 hafız çocuk, farklı kabirlerin başında oturarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

        İl Müftüsü Selami Aydın, okunan hatmin ardından dua ederek şehitlere rahmet diledi.

        Aydın, AA muhabirine, tarihe yön veren bir ecdadın evladı olarak şehitlere ve gazilere her zaman minnettar olduklarını söyledi.

        15 Temmuz şehitleri anısına tüm şehitleri rahmet ve şükranla yad ettiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu çocuklarımız 10 ile 13 yaş arasında Kur'an kurslarımızda hafızlık yapan çocuklarımız. 100 çocuğumuz bugün buradaydı. Onlarla diğer kurslarımızdan da çocuklarımız gelmişti. Yaz Kur'an kurslarında okuyan çocuklarımız var, onlar geldiler. Şehitlerimizin yakınları, anne babaları teşrif ettiler. Gazilerimiz geldiler, hep birlikte bugün bu programı icra ettik."

        Aydın, her sene anlamlı programlarla şehitleri andıklarını, bu programların devam edeceğini belirtti.

        Etkinliğin çocuklar için değerler eğitimi niteliğinde olduğunu kaydeden Aydın, "Bu milli ve manevi değerlerimizi, bizzat çocuklarımızı getirerek öğretmemiz gerekiyor. Bu çocuklarımızı buraya kadar getirdik, her bir kabrin başında çocuğumuz durdu, her birisi bir cüz okudu ve biz de onun duasını yaptık." diye konuştu.

        Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı, Trabzon Özel Harekat Bölge Müdürü Salih Güneş, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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