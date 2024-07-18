Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

        Trabzon'da düzenlenen "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali", resim sergisinin açılışıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da düzenlenen "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali", resim sergisinin açılışıyla başladı.

        Festival, Uluslararası Akçaabat Bilim Kültür Sanat Derneği sanatçılarının eserleri resim sergisinde sunuldu.

        Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Kaymakam Yusuf Cankatar ve Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez de katıldı.

        Festival kapsamında Hamamçimeni Çarşısı'nda halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        21 Temmuz'a kadar devam edecek festival, tiyatro, çalıştay, konferans, sergi, konser ve halk oyunları gibi etkinliklerle devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 100 hafız çocuk Kur'an okuyarak şehitleri andı
        Trabzon'da 100 hafız çocuk Kur'an okuyarak şehitleri andı
        Trabzon'da cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmeye başlandı
        Trabzon'da cenaze evlerine taziye yemeği gönderilmeye başlandı
        Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında 204,3 milyon dolara ulaştı
        Türk somonu ihracatı yılın ilk yarısında 204,3 milyon dolara ulaştı
        Orta ve Doğu Karadeniz'de üreticiler fındık hasadı için gün sayıyor
        Orta ve Doğu Karadeniz'de üreticiler fındık hasadı için gün sayıyor
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü
        Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile yollarını ayırdı
        Trabzonspor, Yunan futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile yollarını ayırdı