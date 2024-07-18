Trabzon'da "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

21 Temmuz'a kadar devam edecek festival, tiyatro, çalıştay, konferans, sergi, konser ve halk oyunları gibi etkinliklerle devam edecek.

Akçaabat Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına, Kaymakam Yusuf Cankatar ve Belediye Başkan Vekili Davut Gerigelmez de katıldı.

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