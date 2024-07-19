Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı sona erdi

Trabzonspor Futbol Okulları Yaz Kampı, bordo-mavili kulübün Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın anısına düzenlenen turnuva ile sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki Trabzonspor Futbol Okullarından 31 takım ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 2 takımın katılımıyla gerçekleştirilen iki aşamalı turnuvaya toplam 520 sporcunun mücadele ettiği belirtildi.

Özkan Sümer Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın kapanış törenine Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk ve Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Avcı burada yaptığı konuşmada, "Ben aslında sizleri görünce biraz geçmişe gittim ve küçük bir hikayemi anlatmak istedim. Bizim jenerasyonumuz, kendi imkanlarımızla turnuvalar düzenleyip, birileri bizi görsün de futbolcu olalım hayaliyle yola çıkardık. Birileri bizi görsün de sesimizi duysun, yoldan geçerken bizi beğensin ve biz de bir kulübün altyapısına gidelim diye sokak aralarında kendi başımıza mücadele ediyorduk. Bugün bulunduğunuz yer Trabzonspor gibi büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.

Avcı, Türkiye'nin her yerinde sporcuları Trabzonspor'a veya Türk futboluna kazandırmak için uğraştıklarını belirterek, "Bu yüzden çok güzel bir organizasyon. Özellikle Necati hocamıza teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum ama hayat şöyle bir şey, kendinize yatırım yapmaya ve eğitimle ilgili çalışmalarınıza devam edin. Hayatınızı organize edin ki hem eğitimi hem futbolu bir arada götürebilesiniz." değerlendirmesinde bulundu.