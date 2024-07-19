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        Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı

        Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 16:51 Güncelleme: 19.07.2024 - 16:51
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        Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı
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        Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

        "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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