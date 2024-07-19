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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 21:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 21:32
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

        Dar alanda oyun ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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