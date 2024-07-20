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        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı

        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:05 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:10
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        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı
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        Trabzon'da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 50. yılı coşkuyla kutlandı.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Konsolosluğunca Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda çelenk sunma ve anma töreni yapıldı.

        Törende konuşan KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, 20 Temmuz 1974'te Yunan cuntasına karşı gelindiğini söyledi.

        Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan kurtarmak amacıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini belirten Çağatay, "Türkiye'nin meşru müdahalesi sonucunda sadece Kıbrıs Türk halkı değil, Yunan'a karşı direnen Rumlar da kurtarılmıştır. Adada ve bölgede huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir." dedi.

        Erek, gazilere ve şehitlere şükranlarını sunarak, şunları kaydetti:

        "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda varoluş mücadelesi liderimiz Rauf Denktaş'a şükranlarımızı sunuyoruz. Halkın geleceğe umutla bakmasında her zaman en büyük desteği aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'ne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman Kıbrıs Türk mücahit kuvvetlerine, kahraman gazilerimize sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunarız. Vatan toprağını asil kanlarıyla sulamış, canlarını kurtuluş mücadelesi sırasında vatan toprağı uğruna gözlerini kırpmadan feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anarız."

        Konuşmanın ardından Trabzon 3. Bando Bölge Komutanlığı konser verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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