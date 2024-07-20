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        Trabzon'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:27
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        Trabzon'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Oymalı ve Demirciler mahallelerini birleştiren yolda seyir halindeki sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen minibüs, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüste sıkışan 2 kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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