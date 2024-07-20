Trabzon'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oymalı ve Demirciler mahallelerini birleştiren yolda seyir halindeki sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen minibüs, yaklaşık 70 metrelik uçuruma devrildi.

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