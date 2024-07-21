Trabzon'da 2 otomobilin üstüne düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekiciler geldi.

Sürücü F.B. ve kimliği henüz öğrenilemeyen yanındaki kişi, hastane personeli tarafından araçtan çıkartılarak acil serviste tedavi altına alındı.

F.B. iradesindeki 61 ADG 977 plakalı hafif ticari araç, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki yolda kontrolünü kaybederek, hastanenin otoparkında park halinde duran 61 TC 671 ve 61 AEH 677 plakalı otomobillerin üzerine düştü.

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