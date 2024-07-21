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        Türk çayı yılın ilk yarısında 112 ülkede alıcı buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çay, yılın 6 ayında Avrupa kıtası başta olmak üzere 112 ülkeye satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:06
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        Türk çayı yılın ilk yarısında 112 ülkede alıcı buldu
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden çay, yılın 6 ayında Avrupa kıtası başta olmak üzere 112 ülkeye satıldı.

        AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den, ocak-haziran döneminde 2 bin 898 ton ihracat yapıldı. Söz konusu ihracattan da 13 milyon 914 bin 532 dolar gelir sağlandı.

        Belçika, Birleşik Krallık ve ABD, en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

        Türkiye'den yılın 6 ayında Belçika'ya 5 milyon 246 bin 512, Birleşik Krallık'a 1 milyon 878 bin 642, ABD'ye de 1 milyon 9 bin 991 dolarlık çay ihraç edildi.

        Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Moritanya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Küba, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Sao Tome ve Principe, Venezuela, Ekvator Ginesi, Çekya, Burkina Faso, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldı.

        - Ülke ihracatının yüzde 49'u Rize'den

        Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 49'u Rize'den gerçekleştirildi.

        Rize'den yılın ilk yarısında 24 ülkeye 1870 ton çay ihraç edilerek, 6 milyon 850 bin 514 dolar kazanç sağlandı.

        Belçika, ABD ve KKTC, kentten en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Rize'den bu dönem Belçika'ya 5 milyon 169 bin 765, ABD'ye 599 bin 795 ve KKTC'ye de 209 bin 830 dolarlık çay satıldı.

        Kentten geçen yılın aynı döneminden farklı Fransa, Singapur, Katar, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bahreyn'e de çay ihraç edildi.

        ​​​​​​​- "Bahçelerde verim ve kalitenin artırılması önemli"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, çay ihracatının artış trendinin devam ettiğini söyledi.

        Çay ihracatının yıla güzel başladığını belirten Kalyoncu, 2024'ün ihracat artışıyla kapatılacağından ümitli olduklarını dile getirdi.

        Kalyoncu, çay ihracatının artırılması kapsamında çok önemli çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Öncelikle tarımda geleceğin en önemli riski olan küresel ısınma sorunu için şimdiden bahçelerde verim ve kalitenin artırılması önem arz ediyor. Bu kapsamda birim başına verimin artırılmasından başlanarak, çay bitkisinden her ülkenin damak zevki ve tüketici alışkanlıklarına uygun yeni inovatif ürünler üretilmesi, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ağırlık verilmesini gerekiyor."

        Bunun için de KOBİ statüsünde olan tüm çay imalatçısı firmalara bu konuda destekleme yapılması gerektiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Bahçelerde verim ve kaliteyi artıracak çalışmaların yapılmasıyla çay ihracatımızın çok daha üst rakamlara ulaşacağına, dünya piyasalarında söz sahibi olacağımıza inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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