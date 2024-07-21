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        Dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor

        Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın çevresinde bulunan derme çatma 12 kaçak yapı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 12:12 Güncelleme: 21.07.2024 - 12:12
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        Dünyaca ünlü Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşmaya geçit verilmiyor
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        Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'nın çevresinde bulunan derme çatma 12 kaçak yapı kaldırıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, turizmin cazibe merkezi konumundaki noktalara büyük hassasiyet gösterdiği bildirildi.

        Bu kapsamda Uzungöl'de denetimlerin aralıksız sürdüğü, Sümela Manastırı çevresindeki seyyar satıcılara ve izinsiz yapılaşmaya da müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Zabıta ekiplerinin jandarma ile koordineli şekilde yaptığı denetimler sonucunda Sümela Manastırı girişindeki 3 seyyar satış yeri dahil olmak üzere toplam 12 kaçak yapı kaldırıldı. Yapılan çalışmayla manastırın giriş bölgesi seyyar satıcılardan temizlendi."

        Açıklamada, Sümela Manastırı ve çevresindeki alanların korunmasına büyük önem verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "Bu doğrultuda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, jandarma ekipleriyle koordineli bir şekilde Sümela Manastırı çevresinde izinsiz yapılaşma ve seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi. Manastırın giriş bölgesi tamamen seyyar satıcılardan temizlenmiş ve ziyaretçilerin daha rahat ve huzurlu bir şekilde gezebileceği ortam oluşturulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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