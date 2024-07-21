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        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:46
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        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

        Futbolculardan bir grup pas çalışırken diğer grup 19 yaş altı takımıyla maçı yaptı.

        Bordo mavililer, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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        Galeri
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