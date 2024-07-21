Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Trabzon'un Sürmene ilçesinde devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RD 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.