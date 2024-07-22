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        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyardı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, yaz aylarında güneşten korunmanın önemine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:38 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:38
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        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyardı
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Aksu Arıca, yaz aylarında güneşten korunmanın önemine dikkati çekti.

        Arıca, yaptığı yazılı açıklamada, kişilerin çocuk yaşlardan itibaren doğru şekilde güneşten korunursa birçok deri kanseri gelişiminin önüne geçebileceğini ifade etti.

        Güneşten korunmada deriye sadece güneş koruyucu ürün uygulamanın yeterli olmadığına vurgu yapan Arıca, ultraviyole korumalı giysi, geniş siperlikli şapka ve gözlük kullanımının yanı sıra güneş ışınlarının daha dik geldiği öğle 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda az bulununulmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Arıca, güneş koruyucu ürünlerin genellikle deriye uygun miktarda sürülmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Yüz bölgesi için bir badem büyüklüğünde güneşe koruyucu krem sürülmesi gerekmektedir. Her deri tipi için hekimin yönlendirmesi ile doğru güneş koruyucu formunu seçilmeli. Günde tek uygulama yeterli değildir, gün içinde her dört saatte bir su teması ya da terleme sonrası tekrarlanması gerekmektedir."

        Güneş koruyucu ürün seçiminde toplumda genellikle SPF olarak belirtilen faktör sayısına odaklanıldığını ancak bunun yanlış olduğunu belirten Arıca, SPF'nin sadece UVB koruyuculuğunu gösterdiğini, güneş koruyucu ürün seçiminde mutlaka UVA koruyuculuğu da olan geniş spektrumlu, mümkünse özellikle leke sorunu da varsa mavi ışık filtreli ve renkli koruyucuların seçilmesini önerdi.

        Arıca, deri sağlığına yapılabilecek en iyi yatırımın güneş ışınlarından doğru şekilde korunmak olduğunu ifade etti.

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