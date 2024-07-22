Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, özel gereksinimli bireylerle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç eşi Arzu Genç ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler'in Furnaba Yaylası'ndaki evinde Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol, Trabzon Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek, Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Çakır, Trabzon Down Sendromu Derneği Başkanı Ensar Öztürk, Beyaz Ay Derneği Başkanı Yusuf Şafak, özel bireyler ve ailelerle kahvaltıda buluşarak, yakından ilgilendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, İşler'in evine misafir olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Dernek başkanlarımız, özel çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelmeye her zaman gayret gösteriyoruz. Amacımız, taleplerini onlardan dinlemek. Karşılaştıkları zorlukların her zaman farkındayız ve bu noktada durmadan çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak hepimize görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, "Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Yüzleri gülünce, bizim de yüzümüz gülüyor. Bizim için çok kıymetliler." ifadelerini kullandı.