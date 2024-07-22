Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, özel gereksinimli bireylerle buluştu

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, özel gereksinimli bireylerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç eşi Arzu Genç ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler'in Furnaba Yaylası'ndaki evinde Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Savaş Yol, Trabzon Otizm Derneği Başkanı Muradiye Dilek, Lösemi ve Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Melek Çakır, Trabzon Down Sendromu Derneği Başkanı Ensar Öztürk, Beyaz Ay Derneği Başkanı Yusuf Şafak, özel bireyler ve ailelerle kahvaltıda buluşarak, yakından ilgilendiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, İşler'in evine misafir olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Dernek başkanlarımız, özel çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelmeye her zaman gayret gösteriyoruz. Amacımız, taleplerini onlardan dinlemek. Karşılaştıkları zorlukların her zaman farkındayız ve bu noktada durmadan çalışıyoruz. Yerel yönetimler olarak hepimize görevler düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar için gayret göstermeye devam edeceğini belirterek, "Onlar mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Yüzleri gülünce, bizim de yüzümüz gülüyor. Bizim için çok kıymetliler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        Boşanma dilekçesi veren eşini öldürdü!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu!
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        11 yaşındaki İbrahim ekmek almaya gitmişti!
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Yunanistan ile 2. sınır köprüsü
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        Sıcaktan kaçtı, terastan düştü!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyard...
        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyard...
        Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Trabzon'da kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti
        Trabzon ve Giresun'da sel sonrası yollar temizleniyor, hasar tespitine başl...
        Trabzon ve Giresun'da sel sonrası yollar temizleniyor, hasar tespitine başl...