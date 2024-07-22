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        Ortahisar Belediyesi Akoluk Mahallesi'nde "Organik Köy Pazarı" kuracak

        Ortahisar Belediyesi, Akoluk Mahallesinde "Organik Köy Pazarı" kurmak için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.07.2024 - 14:52
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        Ortahisar Belediyesi Akoluk Mahallesi'nde "Organik Köy Pazarı" kuracak
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        Ortahisar Belediyesi, Akoluk Mahallesinde "Organik Köy Pazarı" kurmak için çalışmalara başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, köy pazarın kurulması için Çağlayan Vadisi muhtarlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, vadide yaşayan vatandaşlar için köy pazarının ekonomik gelir elde etme imkanı sağlayacağını belirterek, "Bu pazar sayesinde Çağlayan Vadisi, bir cazibe merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

        Kaya, pazar hakkında muhtarlara bilgiler vererek, şunları kaydetti:

        "Çağlayan Vadimizde bir pazar yeri açalım istiyoruz. Ama bu pazar, bilinen, klasik pazarlardan olmayacak. Ülke genelinde birçok ilçede örnekleri var. Bir örneği de Ortahisar'ımızdaki Kireçhane pazarı. Pazar günleri açık olan bu pazarda, civar mahallelerde ikamet eden kadınlar, köyde ürettikleri armut, elma, erik, fasulye, mısır, süt, yumurta gibi ürünleri bu pazarda satıyorlar. Bunun yanında pasta, börek, tatlı yapıp oradan alışveriş yapmaya gelenlere sunuyorlar. Biz de Akoluk Mahallemizde bunun bir örneğini kurmak için çalışıyoruz."

        Söz konusu pazarın kurulması için gerekli altyapıyı Ortahisar Belediyesinin sağlayacağını belirten Kaya, "Akoluk'taki Fen İşleri Müdürlüğümüzün bulunduğu alanda kuracağımız Organik Köy Pazarımızda, evinde turşusunu, reçelini, yoğurdunu yapan ve para kazanmak isteyen kadınlarımıza bu imkanı tanımış olacağız. Köyde organik ürün üreten herkesin bu pazarda satış yapmasını sağlayacağız. Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyenleri bu noktada buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaya, Akoluk Mahallesi'nde kurulması planlanan pazarın vatandaşların ilgi odağı olacağını ifade ederek, "Pazarımızın iki teması olacak, ilki yöresel köy kahvaltısı, ikincisi de organik köy ürünleri. Bunun kaynağı da köylerimiz olacak. Muhtarlarımızdan bu konuyu köylerinde yaşayan vatandaşlarına iletmesini istiyoruz. Pazarın yerini biz hazırlayacağız, tezgahları biz kuracağız, dileyen vatandaşlarımız da gelip orada ürettiği organik ürünleri satabilecek. Bu pazarda, sebze-meyve halinden alınan hiçbir ürünün satılmasına izin vermeyeceğiz. Tüm ürünler organik olacak. Bu pazar sayesinde Çağlayan Vadisi cazibe merkezi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

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