Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın yaralandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşocağı Mahallesi'nde Fatma Cebeci (79), evinin bahçesinde çalışırken sırtında acı hissetti.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde Cebeci'nin sırtına mermi isabet ettiği tespit edildi.
Ağır yaralanan Cebeci, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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