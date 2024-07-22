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        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:01 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:04
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        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma gerçekleştirdi.

        Şut çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde futbolcular, çift kale maç yaptı.

        Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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