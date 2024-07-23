KTÜ Farabi Hastanesi'nde MR'a ait elektrik panosunda arıza oluştu
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde MR'a ait elektrik panosunda arıza meydana geldi.
Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde MR'a ait elektrik panosunda arıza meydana geldi.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, MR ünitesinde sabah saatlerinde MR'a ait elektrik panosundan teknik arıza nedeniyle yoğun duman çıktı.
Açıklamada, "Durum fark edilir edilmez itfaiye ve hastanemiz ekipleri tarafından yaşanan aksaklığa müdahale edilmiştir. Elektik akımı kesilmiş ve duman çıkışı durdurulmuştur. İlgili birimde, duman tahliyesinin ardından vatandaşlarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.
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