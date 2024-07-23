Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Uzungöl'de 7 metrelik kırmızı benekli alabalık maketi sergileniyor

        Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzungöl'de 7 metrelik kırmızı benekli alabalık maketi sergileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistler, 7 metrelik alabalık maketinin önünde fotoğraf çektiriyor.

        Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Derelerde yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirten Keleş, "Uzungöl'de turizmin bugünlere gelmesini alabalığa borçluyuz. 1974 yılında Uzungöl turizminin baş mimarı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği ile Uzungöl'de turizm yolculuğu başladı ve günümüzde turizm alanında bir dünya markası haline geldi." dedi.

        Keleş, vefanın önemine işaret ederek, "Hem alabalığın Uzungöl turizmi açısından önemini vurgulamak hem de Dursun Ali İnan'a vefa anlamında böyle bir çalışma tasarladık. Dernek olarak böyle anlamlı bir çalışmanın içinde yer aldık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Yürek yakan son fotoğraflar! Konum atıp yardım istemiş: Donmak üzereyim!
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        Harris yeterli delege sayısına ulaştı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Amca ile yeğeni öldüren inat!
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Dalgaların çarpışacağı seçim
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Zorba eşini döverken böyle bağırdı: Senin hakkın ölüm!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Prof. Dr. Naci Görür: En yakın deprem Marmara'da!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Tarihin en pahalı 5 düğünü!
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Sevgili tartışması kanlı bitti! Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Kamala Harris'in kilit konularda duruşu nasıl?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Netanyahu Washington'da: Biden ve Trump ile görüşecek mi?
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Yüksek sıcaklıklar devam ederken bu bölgelerde yağmur var
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!

        Benzer Haberler

        KTÜ Farabi Hastanesi'nde MR'a ait elektrik panosunda arıza oluştu
        KTÜ Farabi Hastanesi'nde MR'a ait elektrik panosunda arıza oluştu
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın yaralandı
        Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği 79 yaşındaki kadın yaralandı
        Ortahisar Belediyesi Akoluk Mahallesi'nde "Organik Köy Pazarı" kuracak
        Ortahisar Belediyesi Akoluk Mahallesi'nde "Organik Köy Pazarı" kuracak
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, özel gereksinimli bireylerle bulu...
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, özel gereksinimli bireylerle bulu...
        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyard...
        Doç. Dr. Arıca, vatandaşları güneş ışınlarından korunmaları konusunda uyard...