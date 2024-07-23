Uzungöl'de 7 metrelik kırmızı benekli alabalık maketi sergileniyor

Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ün kenarındaki kırmızı benekli alabalık maketi ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği tarafından hazırlatılan maket, "Uzungöl" yazısının da bulunduğu yere yakın bölgeye yerleştirildi. Yerli ve yabancı turistler, 7 metrelik alabalık maketinin önünde fotoğraf çektiriyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, yıllardır akıllarında olan projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Derelerde yetiştirilen kırmızı benekli alabalığın Uzungöl'ün sembolü olduğunu belirten Keleş, "Uzungöl'de turizmin bugünlere gelmesini alabalığa borçluyuz. 1974 yılında Uzungöl turizminin baş mimarı Dursun Ali İnan tarafından oluşturulan alabalık üretim çiftliği ile Uzungöl'de turizm yolculuğu başladı ve günümüzde turizm alanında bir dünya markası haline geldi." dedi.